Continuano ad arrivare segnalazioni in merito alla nuova edizione di Temptation Island. L’ultimo spoiler è arrivato nelle ultime ore, e avrebbe a che fare con un retroscena relativo a qualcosa che sarebbe accaduto ad Is Morus Realis.

Amedeo Venza ha condiviso su Instagram la segnalazione di un utente, e a scrivergli sarebbe stato una persona che lavora all’interno del celebre resort in Sardegna. Durante le registrazioni, però, nessuno dei dipendenti può lavorare al suo interno per mantenere la massima riservatezza su ciò che accade e non far trapelare alcuna anticipazione prima della messa in onda delle puntate.

Al riguardo, pare che le registrazioni sarebbero già terminate tra martedì e mercoledì scorso. Il seguace di Venza, oltre ad inviare alcune foto del villaggio, ha raccontato di aver trovato ancora i tecnici durante le fasi di smontaggio. Inoltre, ha riferito di un clamoroso retroscena: “Un tecnico ci ha detto che ci sono state molte corna ed è tutto vero quello che vediamo. A quanto pare è durato tutte le settimane, quindi non è finito prima come molti dicono”.