Al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser erano presente diversi volti noti, ma tutti gli occhi erano puntati in particolare su Giulia De Lellis, sul suo storico ex Andrea Damante e su Tony Effe, presunta nuova fiamma dell’influencer originaria di Pomezia.

Nei giorni scorsi, i due sono stati paparazzati dal settimanale Chi al concerto di Geolier allo stadio “Maradona” di Napoli, e il magazine ha parlato della possibile nascita di una nuova coppia. Nelle ultime ore sono iniziati a circolare delle voci circa una presunta scenata dell’ex gieffina durante le nozze di Cecilia e Ignazio.

Ieri mattina, Deianira Marzano ha fatto sapere che Giulia De Lellis ha fatto di tutto per non attirare l’attenzione e non creare scompiglio: “La De Lellis posso dirvi che ha scelto un tavolo lontano da Tony Effe perché c’era Damante e non ha voluto creare caos. […] Mi sono arrivati circa 300 messaggi che dicevano che la de Lellis al matrimonio indossava la giacca di Tony Effe. Ragazze, ma tutt appost?!”.

L’esperta di gossip ha poi riportato anche una segnalazione secondo la quale Giulia avrebbe discusso con una ragazza che si era nascosta a fumare con Tony Effe: “E adesso ho una notiziona. ‘Fonte certa di chi era Al matrimonio di Cecilia e Ignazio, la De Lellis ha litigato con una perché era nascosta a fumare con Tony Fffe. Ovviamente nascondi il mio nome. Ha fatto una scenata Da Pazza a lui‘”.