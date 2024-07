La scorsa settimana, ai microfoni di Turchesando, Nicole Murgia ha parlato della prima volta della sua relazione con Edoardo Sanson, ex fidanzato di Anita Olivieri.

“In questo momento stiamo bene, il matrimonio di nuovo no, ma non lo escludo…”. Poi, l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha fatto riferimento all’ondata d’odio che ha ricevuto sui social dopo la diffusione della notizia della relazione con Edoardo: “E’ stato un momento molto particolare, ma siamo andati avanti. Sto proteggendo qualcosa che credo valga la pena di proteggere. Per me l’amore è ascoltarsi, scendere un po’ a compromessi, sapersi accettare per come si è, provando a non cambiarsi”.

Nelle ultime ore, non è passato inosservato un video su TikTok in cui Anita Olivieri sembra tirare una frecciatina ad Edoardo Sanson dopo aver saputo di un possibile matrimonio tra quest’ultimo e Nicole Murgia. La 27enne romana ha infatti condiviso una clip nella quale canta la canzone degli Zero Assoluto dal titolo Per dimenticare.

Anita sulla storia tra il suo ex e la Murgia: "Stanno insieme da marzo"

“Io ci tengo a dire, per chiudere, perché veramente non mi interessa, non me ne frega niente… Ci tengo a dire che io non sono stupida, cioè io so tutto, ho le prove di tutto date da gente vicino a loro, ma lo so da una vita, non da adesso – ha dichiarato Anita -. Hanno iniziato a marzo, quindi non pensate di fare fessa me, perché io so tutto, io ho le prove. Consiglio solo a queste persone di non fare le vittime, quando sanno perfettamente che persone sono e quello che hanno fatto quando io ero nella Casa […] Io ho tutte le prove, probabilmente arriveranno anche ad altre persone perché girano, ma non ci faccio niente e non mi interessa. Che vivessero la loro vita, gli dico solo di stare attenti perché c’è tanta m*rda intorno a questa gente”.