Ieri, domenica 30 giugno, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno pronunciato il fatidico “Sì”. Al matrimonio erano ovviamente presente i parenti della coppia e gli amici, di cui molti volti noti. Ne parco della villa medicea La Ferdinanda di Carmignano, c’erano tra gli altri Tony Effe, Andrea Damante, Belen Rodriguez e Giulia De Lellis (quest’ultima ha condiviso con i novelli sposi l’esperienza nella Casa del Grande Fratello). A far discutere, però, l’assenza di Stefano De Martino, ex cognato di Cecilia e Ignazio, e anche quella di un ex concorrente del Grande Fratello Vip, ovvero Matteo Diamante, da sempre grande amico di Moser.

“A grande sorpresa non sono stati né invitati né considerati l’amico di Ignazio, Matteo Diamante, e l’ex marito di Belen, Stefano De Martino. Questo fa capire il clima che si respira ad oggi. L’unica cosa che non capisco è perché Matteo no e Damante sì?”, ha commentato l’Investigatore social Alessandro Rosica.

Lo scorso giugno, in occasione dell’addio al celibato di Ignazio Moser, aveva già fatto discutere l’assenza di Matteo Diamante. Secondo molti, l’ex di Nikita Pelizon aveva lanciato una frecciatina all’ex amico (?). Allegata ad una foto con Davide Donadei (con il quale ha condiviso l’esperienza nella settima edizione del Grande Fratello Vip), Matteo aveva aggiunto la seguente didascalia: “Nel mondo televisivo e social è difficile instaurare rapporti sinceri e duraturi. Tu, caro Davide, rientri nel gruppo degli amici veri e sinceri che questo mondo mi ha dato la fortuna di conoscere. TVB amico mio!”.