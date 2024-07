Oriana Marzoli ha definitivamente archiviato la passionale quanto burrascosa relazione con Daniele Dal Moro. L’influencer di origini venezuelane, tra le protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip, si è lasciata definitivamente alle spalle la storia d’amore con l’imprenditore veneto, e a distanza di alcuni mesi dalla rottura con l’ex coinquilino della Casa di Cinecittà, ha anche ritrovato l’amore.

Lui si chiama Facundo Gonzalez, argentino di 34 anni. Oriana l’ha conosciuto a Ganar o Servir, reality show cileno nel quale è stata impegnata in questi mesi, e nel quale ha raggiunto la finale che si svolgerà nei prossimi giorni (con lei tre uomini: Pangal Andrade, Francisco Rodriguez e Raimundo Cerda). La “reina”, così come amava definirla Alfonso Signorini, aveva lanciato dei segnali circa la sua nuova frequentazione già nelle passate settimane. Chi gestisce il suo canale broadcast ha infatti pubblicato la scritta “F&O” seguita da alcuni cuori rossi. Ma non solo. La Marzoli ha fatto sapere ai suoi numerosissimi fan che adesso l’hashtag “giusto” non è più #Oriele (riferito alla storia con Daniele Dal Moro), bensì #Marzolez (crasi di Marzoli e Gonzalez). Inoltre, alcuni giorni fa, nel corso dell’ultima puntata di Gente di Marte, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Marte, Deianira Marzano ha ufficializzato la relazione: “Oriana Marzoli è ufficialmente fidanzata con Facundo Gonzalez! Sai come si chiamava prima il fandom? Adesso è #Marzolez”.

Nelle ultime ore, però, Oriana ha di fatto ufficializzato la storia con Facundo condividendo tra le sue Instagram stories una foto mano nella mano con il nuovo fidanzato, e in seguito un video in cui i due si scambiano un bacio.