Ieri, domenica 30 giugno, Beatrice Luzzi ha partecipato a quello che è stato definito il “Raduno delle Briciole”, un incontro nel quale l’attrice ha incontrato i suoi fan. Durante l’evento, l’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello ha risposto alle domande dei suoi sostenitori, rivelando di aver perdonato Massimiliano Varrese per il comportamento che quest’ultimo ha avuto nei suoi confronti durante la loro permanenza nella Casa di Cinecittà.

“C’era la consapevolezza, sapeva benissimo quello che stava facendo. Io però l’ho perdonato, perché so che è una parte di sé che è dentro di lui e che lui nemmeno riesce a controllare. Però effettivamente, chi era intorno a lui non avrebbe dovuto perdonarlo”, ha detto l'ex gieffina.

Ovviamente, il filmato in cui Beatrice dice di aver perdonato Massimiliano ha fatto il giro del web, scatenando reazioni contrastanti. Da un lato c’è chi si è espresso a favore della Luzzi: “Grande rossa! Ha saputo anche perdonare, questo dimostra la sua grandezza”, ha commentato un utente. E ancora: “Lei ha perdonato Massimiliano nonostante tutto, forse troppo buona. Ma chi della casa non ha fatto nulla (anzi ha fomentato Max) è ‘colpevole’ quanto lui”. Tuttavia, c’è anche chi ha preso le parti di Varrese: “Un bacio alla rossa e le sue galline che la seguono, dopo 3 mesi continua a parlar male di altri concorrenti senza fare autocritica. Dio mio Max querela in modo che la smetta di parlare ancora e gettare fango su di te”; “Ancora che parla del Grande Fratello? Ma basta, è finito da mesi e non se ne può più”.