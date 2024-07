Ieri, domenica 30 giugno, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono convolati a nozze. Al matrimonio erano ovviamente presente i parenti della coppia e gli amici, di cui molti volti noti. Ne parco della villa medicea La Ferdinanda di Carmignano, c’erano tra gli altri Tony Effe, Andrea Damante, Belen Rodriguez e Giulia De Lellis (quest’ultima ha condiviso con i novelli sposi l’esperienza nella Casa del Grande Fratello). Per l’ex di Carlo Beretta, però, sono arrivate tantissime critiche sui social.

La nota influencer è finita nel mirino degli utenti per l’abito che ha scelto di indossare alle nozze. Le critiche più feroci sono arrivate su X (ex Twitter), dove qualcuno ha definito l’abito di Giulia un “prendisole”, mentre altri hanno parlato di un outfit più adatto al Coachella che ad un matrimonio.

Giulia De Lellis: "Sono single, la mia ultima relazione risale a sei mesi fa"

Dopo la fine della relazione con Carlo Beretta e la breve frequentazione con Giano Del Bufalo, Giulia De Lellis al momento si considera single (anche se il settimanale Chi l’ha paparazzata a Napoli in compagnia di Tony Effe). “Non metto quasi mai foto con il fidanzato come sfondo, non che ora ce ne sia uno. La mia ultima relazione risale a sei mesi fa – ha raccontato la De Lellis a Fanpage.it -. Da quel momento ci sono state delle bellissime frequentazioni, magari dei caffè o delle conoscenze di alcune persone, ma nessuna relazione”.