Ieri si è tenuto a Roma il “Raduno delle Briciole”, l’evento organizzato da Beatrice Luzzi per i suoi numerosi sostenitori. Tra una domanda e l’altra, l’attrice ha parlato anche di Massimiliano Varrese, suo ex coinquilino nella Casa del Grande Fratello. Durante il loro percorso all’interno del reality show, i due si sono scontrati diverse volte: una dinamica che ha contribuito a movimentare il programma che, fatta eccezione per il triangolo amoroso formato da Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero, ha offerto decisamente poco.

I fan hanno chiesto a Beatrice se avesse perdonato Massimiliano per il comportamento che quest’ultimo ha avuto nei suoi confronti. La risposta, però, ha scatenato le polemiche: “C’era la consapevolezza, sapeva benissimo quello che stava facendo. Io però l’ho perdonato, perché so che è una parte di sé che è dentro di lui e che lui nemmeno riesce a controllare. Però effettivamente, chi era intorno a lui non avrebbe dovuto perdonarlo”.

Stando a quanto trapelato sui social, dopo le parole della Luzzi, Varrese avrebbe smesso di seguirla su Instagram. La segnalazione è arrivata a Deianira Marzano: “Dopo alcune dichiarazioni su Massimiliano Varrese di Beatrice Luzzi ieri al raduno, lui le ha tolto il segui su Ig”.

A dire il vero, non sappiamo se Massimiliano seguisse o meno Beatrice, mentre tra i “seguiti” dall’attrice lui compare ancora.