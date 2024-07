Nella giornata di ieri, domenica 30 giugno, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno pronunciato il fatidico “Sì” nella splendida cornice della villa medicea La Ferdinanda di Carmignano, in Toscana. Oltre ai familiari degli sposi, al matrimonio erano presenti anche gli amici della coppia, tra i quali diversi volti noti. Tra gli altri, c’erano Tony Effe, Giulia De Lellis e Andrea Damante (assenti, invece, Stefano De Martino e l’ex (?) amico di Moser, Matteo Diamante).

La scorsa settimana, il settimanale Chi aveva paparazzato il trapper e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne al concerto di Geolier allo stadio “Maradona” di Napoli. "La lunga notte napoletana. Vedi Napoli e poi… ti innamori. Giulia De Lellis, tornata single, e Tony Effe hanno trascorso una lunga notte calda nella città partenopea. Che è iniziata con il concerto di Geolier ed è proseguita in giro per il centro storico fino all’alba. È nata una nuova coppia?”, aveva scritto il noto magazine.

Al matrimonio di Cecilia e Ignazio c’erano Giulia, Tony e Damante e, stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, la “De Lellis ha scelto un tavolo lontano da Tony Effe perché c’era Damante e non ha voluto creare il caos”.

Giulia De Lellis: “Se dovessi tornare con qualche mio ex…”

“Se dovessi tornare per forza con qualche mio ex? Mi state costringendo a dirlo? Se devo rispondere per forza perché il gioco lo richiede vi rispondo. Sono indecisa fra due nomi, uno è un po’ più delicato. Va beh, facciamo felici un bel po’ di persone e diciamo Damellis are back! Tanto io e Andre ci conosciamo da tutta la vita, sono anni che ci proviamo e riproviamo, so già come sarebbe a stare con lui, ogni volta ci riscopriamo e ci riconosciamo. E siccome in questo periodo non mi sopporta e gli sto antipatica gli faccio questo regalo. Ovviamente Andrea si gioca, stiamo scherzando”.