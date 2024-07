Ernesto Russo, ex cavaliere del parterre Over di Uomini e Donne, durante una diretta su Instagram con Fralof, ha annunciato di essere ufficialmente fidanzato. Ma non solo, l’uomo ha spiegato che a settembre non tornerà nel dating show di Maria De Filippi: “A settembre non mi rivedrete, assolutamente no. A prescindere dalla mia frequentazione ero un po’ incompatibile con il programma anche solo per i termini che ho usato, anche con Marcello. Nonostante questo ho una grande quantità di persone a cui sono piaciuto, che mi seguo e mi vogliono bene”.

Ernesto ha anche della sua sulla storia tra Ida Platano e Mario Cusitore: “Ida è un capitolo chiuso, sento spesso Mario Cusitore, tra noi c’è un rapporto di amicizia, ci sentiamo tutti i giorni, ci vediamo quando è possibile. Ha provato fino all’ultima a conquistare Ida, nonostante nel suo percorso probabilmente ha detto qualche bugia bianca per quello che l’ho conosciuto io provava qualcosa di grande per Ida. Penso che lei tenesse veramente a Mario, era molto presa e anche lui da lei. Credo che fuori dal programma sarebbe stata una bella storia, anche perché lui è una persona passionale, gelosa. Se devo dire la mia mi piacerebbe vederlo sul trono, è un tipo da trono”.