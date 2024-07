Dopo i rumor delle passate settimane, alcuni giorni fa Nicole Murgia, ai microfoni di Turcesando, ha parlato per la prima volta della sua storia d’amore con Edoardo Sanson, ex fidanzato di Anita Olivieri, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello.

“In questo momento stiamo bene, il matrimonio di nuovo no, ma non lo escludo…”. Poi, l’ex concorrente della settima edizione Gf Vip ha fatto riferimento all’ondata d’odio che ha ricevuto sui social dopo la diffusione della notizia della relazione con Edoardo: “E’ stato un momento molto particolare, ma siamo andati avanti. Sto proteggendo qualcosa che credo valga la pena di proteggere. Per me l’amore è ascoltarsi, scendere un po’ a compromessi, sapersi accettare per come si è, provando a non cambiarsi”.

Ma come ha reagito Anita alle parole di Nicole circa un possibile matrimonio con Sanson? L’ex gieffina ha di fatto tirato una frecciatina al suo ex fidanzato pubblicando su TikTok un video nel quale canta la canzone degli Zero Assoluto da titolo Per dimenticare, e in particolare il passaggio “Allora quindi è vero, è vero che ti sposerai. Ti faccio tanti cari auguri, se non vengo capirai…”. Non si è fatta però attendere la reazione della Murgia, che tra le sue Instagram stories ha pubblicato la citazione inglese “Time tell truth”, ovvero “Il tempo dice la verità”.