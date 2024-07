Alfonso Signorini e la sua squadra starebbero valutando alcuni dei protagonisti dell’attuale edizione di Temptation Island. Stando a quanto rivelato da MondoTv24, infatti, il conduttore vorrebbe portarli al Grande Fratello. Ma procediamo con ordine.

Durante la prima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia andata in onda lo scorso giovedì, il protagonista assoluto è stato Lino Giuliano, fidanzato di Alessia Pascarella. Il barbiere napoletano ha fatto discutere per via delle sue avances spudorate nei confronti della tentatrice Maika Randazzo, circostanza che ha fatto infuriare la fidanzata, la quale ha chiesto un falò di confronto immediato (al quale, però, Lino non si è presentato).

Nella prossima puntata di Temptation Island, che andrà in onda giovedì 4 luglio, scopriremo in che modo evolverà la situazione, ma nel frattempo MondoTv24 fa sapere che Alfonso Signorini starebbe pensando di arruolare per la nuova edizione del Grande Fratello sia Lino che Maika. Se questa ipotesi (che al momento resta tale) dovesse concretizzarsi, potremmo assistere al remake del triangolo amoroso formato da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti, che di fatto ha caratterizzato quasi per intero la passata edizione del GF. Questa volta, però, visti i personaggi chiamati in causa, il livello di trash toccherebbe vette probabilmente mai toccate prima. Staremo a vedere…