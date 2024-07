Domenica 30 giugno, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati marito e moglie. Al matrimonio, che si è tenuto presso la villa La Ferdinanda di Carmignano, c’erano più di duecento persone tra amici e familiari, ma in molti hanno notato l’assenza di qualche volto noto. A partire da Stefano De Martino (Deianira Marzano ha spiegato che lui e Cecilia non fossero più legati come un tempo), passando per Matteo Diamante, Andrea Cerioli e Valentina Persia.

“Su Matteo Diamante risulta essere un vero e proprio giallo l’esclusione dal matrimonio – si legge su BlastingNews -. In occasione del reality l’Isola dei Famosi, Ignazio Moser aveva instaurato inoltre un bel rapporto con Andrea Cerioli e Valentina Persia ma nessuno dei due era presente ai festeggiamenti. Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, pare che la comica romana sia rimasta molto delusa dal mancato invito”.

Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, invece, Matteo Diamante non avrebbe ricevuto l’invito per una ragione ben precisa, mentre Valentina Persia ci sarebbe rimasta malissimo: “Ignazio Moser non avrebbe invitato Matteo Diamante al matrimonio perché pare ci sia rimasto male per un’intervista rilasciata da Matteo! Anche Valentina Persia non è stata invitata al matrimonio di Ignazio e Cecilia e pare ci sia rimasta male”.