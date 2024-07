E’ passato circa un anno da quando Arisa aveva aperto le “candidature” per trovare un nuovo fidanzato.

“Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi – aveva scritto la cantante –. Max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico”. A quanto pare, c’è un vincitore: Walter Ricci.

L’uomo è stato presentato da Arisa con un post su Instagram. “Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste. Trattieni la gioia dentro di te fanne una fortezza di gratitudine per i giorni di solitudine che verranno, senza. Stasera all’ex base nato di Bagnoli la gioia canta e suona come Dio. Accorrete numerosi voi, perché io non potrò esserci. C’è bisogno d’amore e di celebrazioni quando la bellezza è autentica. Buona giornata”.

Walter Ricci ha 35 anni, fa il musicista ed il cantante jazz. Stando a quello che riporta il portale MusiCamDojazz “A 14 anni il cantante jazz suona già con il suo quartetto e a 17 anni, nel 2006, vince il prestigioso Premio Massimo Urbani“.