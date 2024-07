Nel corso della seconda puntata di Temptation Island, Christian ha messo un punto alla storia con Ludovica e hanno lasciato il programma separati. Il fidanzato aveva chiesto un falò di confronto con la ragazza dopo aver visto diversi video in cui si avvicinava in maniera “sospetta” al single Andrea. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la clip in cui si vedono i due chiudersi in bagno per farsi la doccia insieme, eludendo i microfoni con lo scroscio dell'acqua. Il ragazzo aveva deciso di partecipare al programma per capire se poteva dare un'altra chance a Ludovica, che in passato l'aveva lasciato e tradito due volte con la stessa persona. Il comportamento della fidanzata, però, aveva confermato i suoi dubbi e per questo i due si erano lasciati.

Dopo un mese i due sono ritornati a Temptation Island per raccontare come si sono evolute le cose tra di loro dopo l'uscita dal programma. Ludovica ha portato via le sue cose dalla casa che condivideva con Cristian. “Ora vivo da sola e sono ripartita da zero, anche a livello lavorativo. Sono serena con me stessa, ho vissuto questa esperienza a pieno. Penso di essere stata coraggiosa e sincera, di aver fatto la cosa giusta per il bene mio e di Christian.

Da parte mia non c'è quel sentimento che lui merita di avere, non posso darglielo. Non penso di avergli mancato di rispetto. Una volta fuori ci siamo risentiti al telefono e gli ho spiegato che questa sono io, ma che non gli ho mancato di rispetto. Lui ha capito e spera in un ritorno, non accetta questo distacco da me”. E sul rapporto con il single Andrea svela: "In quei momenti mi dava cose che Christian non riusciva a darmi. Ci siamo sentiti un paio di volte, ma non ho rapporti con lui".

Diversa, invece, la versione di Cristian. Dopo Temptation Island sta ancora elaborando la fine della storia d'amore, ma non è intenzionato a tornare da Ludovica: "La mia decisione l'ho presa e metabolizzata, non mi merito di vedere certe cose. Resta il dispiacere perché ci ho creduto tanto. Se ho perdonato due volte un tradimento è perché amavo molto Ludovica. Da lei mi aspettavo almeno delle scuse per il suo comportamento, invece quando ci siamo sentiti cercava solo giustificazioni. Non ha capito il mio punto di vista: se sei fidanzata non puoi entrare in un bagno con uno che conosci da tre giorni. Se sia successo qualcosa o no, io non posso saperlo. Ora provo a rifarmi una vita e a stare sereno".