A settembre tornerà in onda su Rai Uno Tale e Quale Show, e Carlo Conti è a lavoro ormai da diversi mesi per comporre il cast della nuova edizione. Ai casting pare abbiano partecipato anche diversi ex volti del Grande Fratello e de L’Isola dei Famosi, ma non solo. Infatti, stando a quanto riportato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Manuela Villa dovrebbe essere uno dei nuovi concorrenti del talent show.

“Quest’anno Carlo sta contattando artisti con voci ‘importanti’ e anche cantanti professionisti. Forse non tutti sanno che tra questi cantanti professionisti è in pole position l’esuberante Manuela Villa, figlia dell’indimenticata Claudio”.

Tra i personaggi che si sono presentati ai casting ci sarebbero diversi protagonisti dei reality: Micol Incorvaia, Sophie Codegoni, Katia Ricciarelli, Carmen Di Pietro, Nadia Rinaldi, Federico Lauri, Karma B, Rosanna Banfi, le sorelle Selassié, Manila Nazzaro, Milena Miconi, Patrizia Pellegrino, Massimiliano Varrese, Giorgio Manetti.

Nel frattempo, Deianira Marzano ha rivelato che Sophie Codegoni non ha superato i provini per entrare a Tale e Quale Show. Sempre secondo l’esperta di gossip, l’ex vippona avrebbe sostenuto – senza successo - anche i casting per partecipare ad Alessandro Borghese – Celebrity Chef, il cooking show nel quale due personaggi famosi si sfidano preparando un menù completo da servire all’interno di uno dei ristoranti del noto chef.