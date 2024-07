Riavvicinamento in corso tra Antonella Fiordelisi e Guglielmo Vicario? L’influencer campana, tra le protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha avuto una breve frequentazione con il calciatore del Tottenham nel corso dell’inverno scorso. Frequentazione che, però, è giunta presto al capolinea.

A parlarne era stata la stessa ex vippona ai microfoni di Luke Marani in occasione di un viaggio a Dubai: “Perché è finita con Vicario? Non può mai essere finita una cosa che non è mai iniziata. E’ una persona che ho frequentato, è una persona che mi ha fatto stare molto bene perché è un bravissimo ragazzo, educato e con tanti valori. Mi ha fatto stare molto bene, quindi mi ha portato un momento di spensieratezza di cui avevo bisogno, però non sono mai stata fidanzata!”.

In questi giorni Antonella si trova in vacanza ad Ibiza insieme ad alcuni amici, e sull’isola ci sarebbe anche Vicario, reduce dalla disastrosa spedizione agli Europei di calcio con la Nazionale. La segnalazione è arrivata a Deianira Marzano: “Ciao Deia, ho visto Antonella e Vicario, però sembravano molto amici, erano insieme ad altri. Ti risulta?”. Tuttavia, l’esperta di gossip ha chiarito che i due sono esclusivamente amici.