Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island, nel corso della quale c’è stato il falò di confronto tra Christian Lanfranchi e Ludovica Ronzitti.

Lei lo aveva già tradito due volte e lui, in entrambi i casi, ha deciso di perdonarla. Ad Is Morus Relais, però, le cose non sembrano essere cambiate, anzi. La ragazza si è avvicinata al single Andrea, e ad un certo punto è stato mostrato a Christian un video in cui la fidanzata e il tentatore si sono rinchiusi in bagno a fare una doccia insieme. Durante il falò di confronto, Lanfranchi ha deciso di chiudere con Ludovica.

Tuttavia, stando ad alcune segnalazioni arrivate a Deianira Marzano e alla pagina Very Inutil People, sembrerebbe che i due siano tornati insieme dopo Temptation Island.

“Ciao Deia, ieri ero a Vasto (città dove vivono Christian e Ludovica), ed erano tranquilli e spensierati insieme. Ma non dovrebbero nascondersi fino alla fine del programma?”. Stesse segnalazioni arrivate anche a Very Inutil People: “Ciao Very, ti anticipo che Christian e Ludovica stanno insieme, li conosco, sono di Vasto come me. Non ho prove, quindi non ti chiedo di credermi, ma ricordati di questa segnalazione quando all’ultimo falò usciranno insieme”. E ancora: “A Vasto stanno insieme. Ieri sera li ho visti con i miei occhi in piazza al bar di lui. Qui li vedono tutti insieme”.