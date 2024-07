Una doccia con il tentatore Andrea è costata a Ludovica la fine della relazione con il fidanzato Christian, che l’ha lasciata durante il falò di confronto a Temptation Island (anche se, a dire il vero, lei non è sembrata un granché dispiaciuta). I due stavano insieme da poco più di un anno, anche se si erano già lasciati per ben due volte a causa di un doppio tradimento da parte di lei.

Cos'è successo sotto la doccia tra Ludovica e Andrea

Un audio poco incomprensibile, rumori di sottofondo per eludere i microfoni e diversi minuti di silenzio: Ludovica e Andrea sono rimasti sotto la doccia circa una ventina di minuti. Ma cos’è successo in questo lasso di tempo? Di seguito la ricostruzione fatta dal portale Biccy.it:

Ludovica: “Dai, veramente?”

Andrea: “Calda però, eh. La mettiamo calda. Calda è a sinistra come sempre”

Ludovica: “Veramente? E i capelli? Ahia brucia”

Andrea: “Mi faccio la doccia”

Ludovica: “Chiudi un po’ (la finestra, ndr) che fa freddo”. Che cazzo fai Andrea? Fan**lo! Vuoi farti una doccia?”

*AUDIO NON COMPRENSIBILE*

Ludovica: “Grazie! Bravo! Dai, sciacquami un po’, grazie!”

Andrea: “Prego! Il bagnoschiuma? Prendi?”

Cosa hanno fatto in doccia Ludovica e Andrea? In tutto 10 minuti di vuoto

*TRE MINUTI DOPO*

*AUDIO NON COMPRENSIBILE*

*DUE MINUTI DOPO*

Andrea: “Ieri il massaggio, oggi ti insapono, cose da pazzi, cosa mi tocca sentire! Cose da pazzi! La porto alla spa, le faccio il massaggio”

*UN MINUTO DOPO*

Improvvisamente Ludovica ha quel che sembra essere una crisi.

Andrea: “Stai tranquilla, non hai fatto un ca**o. Ti sei divertita, hai fatto un tuffo, ti sei fatta la doccia. Ora perché stai facendo così tesò? Cioè, veramente, non le posso vedere queste cose. Che è successo?”.

Ludovica: “Se te ne vuoi andare, vai”

Andrea: “Voglio andare con te, mica ti voglio lasciare qua, usciamo insieme? Che succede? Se fai così mi fai dispiacere davvero. Che hai fatto? Parla!”

*ANDREA APRE L’ACQUA PER ELUDERE I MICROFONI*

*CINQUE MINUTI DOPO*

Ludovica: “E’ grave, gravissima questa cosa, mi chiede il falò ragazzi, già lo so. Sono bella?”

Andrea: “La faccia, spettacolo!”

Ludovica: “Veramente? Lo pensi davvero?”

Andrea: “No sto scherzando”

Ludovica: “Allora piango di nuovo”.

Durante il falò di confronto, Ludovica ha negato qualsiasi approccio con il tentatore: “Io so quello che è successo, mi conosci, dovresti saperlo. Non è successo niente, te lo giuro. E non te lo sto dicendo per farti tornare con me, ti sto dicendo la verità”. Ma Christian è sembrato molto titubante, e alla fine ha deciso di chiudere.