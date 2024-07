Tra i protagonisti delle prime due puntate della nuova edizione di Temptation Island ci sono sicuramente Martina De Iannon e Raul Dumitras. Lei si è più volte lamentata della gelosia del fidanzato, e si è anche avvicinata al tentatore Carlo Marini (noto per aver corteggiato Manuela Carriero a Uomini e Donne).

In merito alla coppia circolano già diverse voci circa una presunta rottura. Nei giorni scorsi, Amedeo Venza ha rivelato che lei lo avrebbe bloccato su WhatsApp: “Sembra che siano usciti da single da Temptation Island. Delle persone vicine a lei mi hanno detto che lo avrebbe bloccato su WhatsApp e anche per quanto riguarda le chiamate. Nulla per adesso su Instagram, non possono svelare nulla o fare movimenti pubblici fino alla fine della trasmissione”.

Intanto, nelle ultime ore su alcune piattaforme social (X e TikTok) sta circolando un video in cui si vede una ragazza molto somigliante a Martina in compagnia di un misterioso ragazzi. Per molti questa sarebbe la prova che il falò di confronto non ha avrebbe avuto un epilogo positivo.

Nel frattempo, in un’intervista rilasciata a Novella 2000, il papà della De Iannon ha parlato di Raul: “Quando me l’ha comunicato sono rimasto spiazzato, al nostro ristorante vengono spesso vip di ogni tipo, ma nessuno della nostra famiglia fa parte del mondo della televisione. Mia figlia però mi ha rassicurato e mi ha detto di fidarmi di lei e io mi fido sempre. Lei e Raul sono una coppia da circa un anno, ma si vedevano anche prima. Lei è molto decisa e sa quello che vuole e se ha deciso di stare con lui ha le sue motivazioni. Se conosco Raul? Sì e a dire la verità mi sembra una brava persona e anche innamorato e di questo posso solo che essere contento. Certo, ci sono stati periodi complicati per la gelosia, però mi pare un ragazzo con buone intenzioni e questo basta”.