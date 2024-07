Non solo la breve parentesi con Giano Del Bufalo e il presunto flirt con Tony Effe (che sarebbe iniziato lo scorso aprile). Nelle ultime ore, Giulia De Lellis è finita nuovamente al centro del gossip dopo che la pagina Very Inutil People ha pubblicato alcune segnalazioni (da prendere assolutamente con le pinze, visto che non ci sono prove fotografiche) secondo cui l’influencer originaria di Pomezia si starebbe frequentando con Stefano De Martino. Quando un utente ha chiesto spiegazioni, l’admin della pagina ha spiegato che si tratterebbe di una conversazione “tra due persone dove una riferisce all’altra di aver captato un discorso top secret tra persone molto vicine a Giulia De Lellis”.

Cos’è successo tra Giulia De Lellis e Tony Effe

“Il rapper era l’osservato speciale, insieme con Giulia De Lellis. Lo scoop di Chi che li ha ritratti insieme ha scatenato i social. E ora si sono ritrovati lì, allo stesso tavolo di Andrea Damante, ex mai dimenticato della De Lellis. La quale indossava un abito davvero audace di Nensi Dojaka. Talmente trasparente che, quando si è alzata la brezza, aveva freddo, e Tony Effe le ha prestato la sua giacca, restando solo con il gilet e i muscoli e i tatuaggi in bella vista. Quando abbiamo detto alla De Lellis, scherzando, che stava facendo fare gli straordinari a Chi con le sue innocenti evasioni sentimentali, ha risposto con grande ironia: ‘Con tutto il ben di Dio che c’è in giro, chi sono io per rinunciare?’. Lei e Damante non si sono molto calcolati in pubblico, ma questo non significa nulla”.