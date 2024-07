Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi sono usciti definitivamente allo scoperto. Il settimanale Gente ha pubblicato le prime foto dell’attrice siciliana con il rampollo di una famosa famiglia di armatori partenopei. Erano ormai diverse settimane che si rincorrevano voci di crisi tra l’ex Miss Italia e il compagno Stefano Rosso, e adesso è arrivata la conferma ufficiale del nuovo amore. Francesca e Eugenio sono stati paparazzati durante un’uscita in scooter a Capri. L’attrice indossa un bikini marrone, un paio di short in denim e una camicia slacciata. L’imprenditore ha un paio di sneaker ai piedi, t-shirt, bermuda e cappellino in testa. Entrambi si nascondono dietro gli occhiali da sole ma non sfuggono ai flash. E’ la prima immagine che documenta la nuova love-story dell’ex Miss Italia, dopo che le indiscrezioni si susseguivano da tempo.

Prima di Eugenio Grimaldi, Francesca Chillemi ha fatto coppia con Stefano Rosso, figlio del patron di un famoso brand di abbigliamento. La coppia ha una figlia, Raina. In diverse occasioni in passato si è parlato di una passione travolgente tra Francesca Chillemi e Can Yaman, protagonisti della fiction Viola come il mare. Gli atteggiamenti complici e alcune foto avevano lasciato ipotizzare ad un flirt in corso, ma non è arrivata mai nessuna conferma al riguardo. Nel corso di una recente intervista a Vanity Fair, l’attrice aveva chiarito: "Recentemente Can Yaman ha dichiarato che se trovasse una persona bella e giusta come Francesca Chillemi penserebbe di costruire una famiglia. Come lo hai stregato?”, è stata la domanda a cui la Chillemi ha risposto: “Non sono io che l’ha stregato, ma Viola. Lo ha conquistato la parte empatica di Viola, la sua capacità di tirar fuori il meglio delle persone con cui entra in contatto". Ma se lei ha schivato il gossip, Yaman ha rilanciato: "Non è vero, non sono stato stregato da nessuna delle due. Anzi, forse il contrario”.