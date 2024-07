Tra i banchi di scuola di Amici di Maria De Filippi, Mida aveva trovato l’amore con Gaia De Martino. Le cose tra loro due non sono però andate nel migliore dei modi, perché con l’inizio del Serale la relazione è giunta al capolinea. Lo scorso aprile, la ballerina aveva anche accusato il cantante di averla presa in giro e di non aver mai provato dei veri sentimenti nei suoi confronti.

Ora che il talent show è finito, Mida sta girando l’Italia per promuovere il suo album, e pare che tra un live e l’altro abbia incontrato una ragazza di nome Alice Carollo che sembra sia diventata la sua nuova fidanzata. I fan del cantante hanno notato alcune sue mosse social, e nei giorni scorsi i due si sono fatti anche vedere insieme.

Nelle passate settimane, ha iniziato a circolare la voce di una presunta storia tra Mida e Alice. Tutto pare sia partito dopo che i due si sono scambiati un follow su Instagram. A ciò si aggiunge che la modella e tiktoker si è collegata per una diretta con Il Rosso e poco dopo l’inizio della live è apparso Mida dietro di lei. Il noto streamer ha subito chiesto al cantante: “Ma tu cosa ci fai a casa di Alice? Come mai siete insieme?”. L’ex allievo di Amici, in evidente imbarazzo, è rimasto qualche secondo in silenzio e ha guardato Alice, poi ha detto: “Questa in realtà è casa mia”. Il Rosso, però, non ha mollato: “Che bello, quindi vi siete fidanzati? Lei è la tua nuova fidanzata?”. I due hanno risposto con un timido “No”, che non ha convinto nessuno e il Rosso ha continuato: “Alice ma che combini?”.

Nel frattempo, Amedeo Venza ha confermato che tra il cantante e la modella ci sarebbe qualcosa: “Posso dirvi che si frequentano, da poco, ma si frequentano”.