La chiacchieratissima (e travagliata) storia tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, nata tra le mura della Casa del Grande Fratello, potrebbe avere un lieto fine. I fan non hanno dubbi: l’attrice e l’ex bidello calabrese sono una coppia.

Lo scorso mercoledì, durante l’ultima puntata di Gente di Marte, trasmissione radiofonica in onda sull’emittente napoletana Radio Marte, Deianira Marzano aveva rivelato che i due ex gieffini stavano insieme: “Sono fidanzati ufficialmente, hanno passato due giorni a Milazzo, dove venerdì hanno un evento, e hanno trascorso una notte in hotel”.

Tuttavia, Beatrice e Giuseppe non si sono mai esposti al riguardo, ma molti dei fan presenti all’evento che si è tenuto ieri a Milazzo in cui i due ex protagonisti del reality show condotto da Alfonso Signorini erano stati invitati come coppia, non hanno potuto fare a meno di notare una grossa complicità, e hanno manifestato il loro entusiasmo pubblicando video e foto sui social.

Ma non è tutto. Questa mattina, infatti, è arrivata una segnalazione a Deianira Marzano. Si tratta di una foto (molto sfocata) in cui si vedono Beatrice e Garibaldi in macchina mentre rientrano in hotel dopo l’evento. L’esperta di gossip ha confermato che sono a tutti gli effetti una coppia.