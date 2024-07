Dopo aver vissuto un periodo di crisi, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sono tornati ad essere una coppia. In un comunicato pubblicato su Instagram, l’imprenditore laziale aveva annunciato la fine della storia con l’ex tentatrice facendo riferimento anche ad un presunto tradimento, salvo poi fare marcia indietro. Nelle settimane successive i due ex concorrenti del Grande Fratello hanno preferito mantenere un profilo basso sui social, evitando di pubblicare contenuti in cui si mostrano insieme. Tuttavia, diversi fan li hanno avvistati insieme a Jesolo, e Marcella Bonifacio, mamma dell’ex gieffina, ha pubblicato foto e video della coppia.

Nelle ultime ore, però, Greta e Sergio hanno deciso di uscire definitivamente allo scoperto dopo il ritorno di fiamma, pubblicando la prima foto di coppia a distanza di un mese. "Non siamo perfetti, ma siamo io e te", ha scritto lei a corredo dell'immagine.

Nei giorni scorsi, la Rossetti e D’Ottavi erano stati accusati da alcuni fan di “nascondersi”, e lei aveva così replicato: “Volevo fare questa storia perché stavo leggendo varie cose che scrivo in giro. Siete rimasti scioccati da una foto di me e Sergio che hanno pubblicato ieri sera in un bar, non capisco cosa c’è di strano. Ieri in tardissima serata, dopo la cena, ci siamo visti e mi scrivete ‘vi siete nascosti, vi hanno beccati’. Ragazzi no, se volevo nascondermi restavo in hotel, non mi devo nascondere da nessuno. Poi dite ‘non avete pubblicato che state insieme’, non è obbligatorio farlo, quindi non capisco perché tutto questo casino. Non vi va bene mai niente, dovete far pace con il cervello! E quindi essendo che ho capito che non c’è modo di accontentarvi. Pubblico e mi criticate, non pubblico e mi criticate. Sapete una cosa? Faccio quello che voglio, ma io non mi nascondo, se devo nascondermi lo faccio per bene. Però non mi venite a scrivere ‘vi hanno beccato’, ma di che? Non inventiamo polveroni!”.