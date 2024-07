Nelle ultime ore è emersa la notizia che Temptation Island chiuderà in anticipo. Nell’ultima settimana di messa in onda, inoltre, sarà trasmessa una doppia puntata con protagoniste tutte le coppie ancora alle prese con il “viaggio nei sentimenti”.

Anche in questa edizione il numero delle puntate del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia è rimasto invariato. Sono sempre sei gli appuntamenti in prima serata su Canale 5, ma questa volta le ultime due puntate (la quinta e la sesta) andranno in onda nella stessa settimana, ovvero mercoledì 24 e giovedì 25 luglio.

Delle sette coppie sbarcate ad Is Morus Relais lo scorso 27 giugno solo una è già scoppiata, ovvero quella formata da Ludovica e Christian. Le sei coppie rimaste sono quelle formate da Lino e Alessia, in bilico sin dalla prima puntata, con la parrucchiera napoletana che ha richiesto ben due falò di confronto (entrambi rifiutati dal fidanzato) dopo averlo visto flirtare con la tentatrice Maika, Gaia e Luca, Siria e Matteo, Vittoria e Alex, Martina e Raul e Jenny e Tony.