Lorenzo Spolverato è senza dubbio una delle figure più chiacchierate e controverse dell’attuale edizione del Grande Fratello. Nel corso di questi mesi, il modello milanese si è reso spesso protagonista di atteggiamenti e affermazioni discutibili, tanto che Alfonso Signorini ha detto che se fosse stato per lui l’avrebbe già squalificato.

“Abbiamo visto che è ritornato quell’atteggiamento che molto spesso noi abbiamo indicato come aggressivo, come sopra le righe, chiamalo come vuoi, violento, quello che è. Quello che io ti voglio dire, noi ce lo siamo già detti tante volte, questo discorso, vedi anche questo tuo modo di porsi, questo tuo rivolgerti a Shaila anche con epiteti, sei una M, cioè per carità, sono tutte cose che in una coppia, non lo so, forse si dicono, io non lo so, io mi auguro sempre di no, però un conto è quando tu dici alla tua compagna o al tuo compagno sei una M e lo dici a casa tua, ma dirlo davanti a tutti in televisione è una cosa molto diversa.

Però io ti raccomando una cosa. Il fatto che tu sia il finalista non significa che tu sia esente dal tenere un comportamento educato e civile, perché il pubblico ti ha portato alla finale, ma se il Grande Fratello vuole ti può anche eliminare. Se fosse per me, non avrei avuto mezze misure e sarei andato dritto con la squalifica, ma il Grande Fratello è stato più buono di me, questa volta ti è andata bene. le scuse stanno a zero, non farle che è meglio. Ti diamo una seconda possibilità”.

E’ probabile, però, che questa seconda possibilità Lorenzo possa essersela giocata. La scorsa settimana, il gieffino milanese ha dato cazzotti al muro e lanciato dei cuscini in piscina, e questa notte la scena si sarebbe ripetuta. Jessica Morlacchi si è infatti lamentata con Stefania Orlando e Helena Prestes di essere stata svegliata da un pugno che Spolverato avrebbe tirato al muro: “Stavo dormendo, poi però è arrivato Lollo e ha dato un cazzotto al muro e mi sono svegliata. No vabbè ma capite? Non si regolano. Io stanotte alle 5 faccio un bordello. Adesso mi diverto anche io, tanto non ho nulla da fare, quindi stanotte ci divertiamo. È successo cinque minuti fa, ma se mi svegliano non riesco a riaddormentarmi. Non gli frega nulla degli altri. Questo arriva e tira i pugni”. Stefania ha anche aggiunto che poco prima Spolverato aveva tirato un pugno anche alla porta: “Infatti ho sentito un rumore e che aveva dato un cazzotto. Ma prima ha tirato un pugno anche alla porta. Non gli importa più nulla a nessuno”.

Sul web, in molti stanno invocando a gran voce la squalifica di Lorenzo Spolverato. Al riguardo, con un post su X, Grazia Sambruna ha anticipato che potrebbe accadere qualcosa nella puntata che andrà in onda stasera: “Mi giungono di nuovo voci sulla possibile squalifica di spolverato domani sera in diretta. Le riporto ma sinceramente oramai sono io la prima a non crederci nemmeno più, stanca, esasperata, disillusa, piena rasa”.