Al termine dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 6 marzo, Lorenzo Spolverato è sbottato e si è scagliato contro Javier Martinez (alle sue spalle): “Deve marcire quel c0gl***e. Ma poi il suo gruppo si fa forza perché sono in tanti. Quello è un gruppo di stro**i. Presi da soli non valgono nulla, io li conosco quelli come loro e quelle dinamiche. Non valgono nulla e iniziare da lui”.

Dopo la sua eliminazione, Federico Chimirri ha scoperto queste parole di Lorenzo grazie ad un post su Instagram, e ha così commentato: “Poverino, lui mi fa tanta tenerezza, purtroppo non esiste ancora la cura alla cattiveria, spero solo che un giorno se ne renda conto e diventi una persona migliore”.

Poco dopo il suo ingresso nella Casa, Federico si era subito reso conto di alcune dinamiche relative a Lorenzo e Shaila. Secondo lui, l’ex velina sarebbe succube di Spolverato, il quale è fissato sul gioco e la vittoria: “Lei è molto succube del suo carattere, delle sue decisioni, dei suoi pensieri e dei suoi comportamenti. Tante volte lei si dimostra per quello che non è. Spesso dice quello che non pensa realmente e lo fa per dare il contentino a Lorenzo, per fargli presente che lei è allineata a lui. Però credo che spesso lei non sia d’accordo con il suo ragazzo. – ha continuato il gieffino il mese scorso – Lei ha troppa paura di essere giudicata da lui, sono quelle persone che se le prendi singolarmente avresti anche modo di poterci parlare bene. Infatti cambia quando è da sola rispetto a quando è in coppia. Shaila è più spensierata, meno concentrata sul gioco, però quando sta con lui lo asseconda e non riesce a dire quello che pensa davvero. Lui invece è molto fissato con le dinamiche e il programma”.