Oltre ad essere uno dei protagonisti assoluti dell’attuale edizione del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è senza dubbio è una delle figure più controverse e chiacchierate del cast del reality show di Canale 5. Nel corso di questi mesi, il modello milanese si è reso protagonista di affermazioni e atteggiamenti discutibili, che lo hanno fatto finire costantemente nel mirino della critica. E adesso anche in un programma della Rai lo hanno bacchettato.

Nel corso della sua rubrica a Uno Mattina in Famiglia, Gianni Ippoliti ha letto alcuni articoli su Spolverato e ha mosso diverse critiche al concorrente del GF: “Arrivano segnalazioni su episodi di bullismo, di violenza, di bestemmie e di parolacce da parte di un concorrente del Grande Fratello e questo concorrente rimane ancora in trasmissione. Allora la domanda è: ma uno cos’altro deve fare uno, dopo aver bestemmiato, aver bullizzato e dopo aver aggredito, per rimanere ancora in televisione?”.

Nei mesi scorsi, durante un suo intervento a 361 Lounge, l’ex gieffino Stefano Tediosi aveva parlato del perché Lorenzo non fosse stato sanzionato: “Quanti altri oggetti sono stati lanciati dentro la casa? Dentro la casa del Grande Fratello ci sono stati altri lanci di oggetti e tanti altri eventi altrettanto seri. Ad esempio? Ci sono state bestemmie durante il programma. Chi le ha pronunciati? Era un mio grande amico, anzi, lo è tuttora. E poi ci sono stati vari episodi in cui oggetti sono stati lanciati anche durante i pasti. Sì, Lorenzo ha gettato degli oggetti nel rifugio. E ci sono stati anche altri comportamenti che non sono stati mostrati. Quello di Helena è stato sicuramente un gesto inappropriato che andava punito, ma va detto che avrebbero dovuto sanzionare anche altri comportamenti simili che si sono verificati in passato. Io vedo Helena come una ragazza molto intelligente. Sa come comportarsi e come suscitare reazioni negli altri. Ha partecipato ad altri reality e sa bene come muoversi, a parte quell’episodio. In casa mi dicevano tutti che lei era una provocatrice. Però, dopo aver parlato con lei, mi ha confessato che lo fa un po’ di proposito”.