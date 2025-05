Helena Prestes e Shaila Gatta sono state senza dubbio due delle protagoniste assolute della diciottesima edizione del Grande Fratello. Entrambe hanno vissuto due relazioni amorose, ma se per la modella brasiliana c’è stato il lieto fine (la sua storia d’amore con Javier Martinez prosegue a gonfie vele), l’ex velina ha invece deciso di lasciare Lorenzo Spolverato durante la finale dello scorso 31 marzo. Quello tra Helena e Shaila è stato un rapporto difficile, caratterizzato da numerosi scontri, e nelle ultime ore un messaggio scritto dalla ballerina napoletana nel suo canale broadcast è parso come una frecciatina indirizzata proprio all’ex coinquilina.

La Prestes ha annunciato di voler organizzare un raduno più “intimo” con i suoi fan, così come ha fatto Shaila in quel di Milano. “Voglio organizzare un evento dove possiamo parlare, e più accogliente… A Milano. Tanti di voi mi avete chiesto e penso sia giustissimo”, ha scritto su X la modella brasiliana. La reazione della Gatta non è tardata ad arrivare: “Vi è mai capitato di vedere persone che quando fate qualcosa lo fanno dopo qualche tempo o minuto uguale a voi? Ecco… siatene fieri, vuol dire che hanno bisogno di voi perché da soli non hanno abbastanza ispirazione da dover frugare nella vostra personalità”.