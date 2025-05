Lo scorso aprile, durante una live su X (ex Twitter), Jessica Selassiè ha raccontato che la sua relazione con Barù, al secolo Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, nata tra le mura della Casa del Grande Fratello, è stata autentica, anche se tenuta volutamente lontana dai riflettori.

“Era un rapporto un po’ fuori dagli schemi. Mi sono trovata accanto a un uomo che in realtà non si comportava da tale, perché incapace di spiegare cosa stesse vivendo”. A chiedere di non rendere pubblica la storia sarebbe stato proprio lui. “Abbiamo portato avanti questa situazione per troppo tempo, cercando di tutelare i fan e l’immagine social… e io, ingenuamente, mi sono adattata”, ha detto l’ex gieffina.

Nella giornata di ieri, ospite di Gabriele Parpiglia e Giorgia Semeraro nel programma in onda su Studio 100, 100X100 Parpiglia, Clarissa Selassié ha lanciato diverse frecciatine a Barù, e ha confermato che la relazione tra lui e sua sorella c’è stata eccome: “Non è andata proprio come dicono in giro ultimamente. Lui ci ha bloccate senza senso, almeno parlo per me. Dal nulla, un giorno si è svegliato e ci ha bloccate. Ci trattano in blocco, se litigano con una di noi se la prendono con tutte e tre. Ci ha bloccate, scelta sua, spero sia contento. Però è vero che c’è stato qualcosa con Jessy questo posso dirlo. Ha avuto quello che ha avuto, non erano invenzioni. Posso confermare che sono esistiti questi tanto discussi Jerù”.