La diciottesima edizione del Grande Fratello è andata in archivio da oltre un mese, e su uno dei protagonisti assoluti, Lorenzo Spolverato, sono circolati alcuni rumor circa una sua possibile partecipazione alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi. C’è anche chi ha parlato dell’ipotesi che il modello milanese potesse diventare una “Iena”. Tuttavia, le cose non stanno così.

La giornalista Viviana Bazzani ha infatti rivelato che Spolverato è in cerca di un nuovo manager: “Qualcuno dice che andrà a fare l’inviato a Le Iene, io ho sempre avuto qualche perplessità in merito, altri dicono che sbarcherà sull’Isola, ma come ho già detto a mio parere non sarà così, proprio dovuto ai contratti che uno ha con le produzioni dei reality. Con la Benegas Management di Milano non ci sono più rapporti, insomma, sarà lui a spiegare i motivi, ma adesso lui è in cerca di un altro manager, di altre persone che possono in qualche modo seguirlo. Allora, quello che mi lascia un po’ perplessa è che a distanza di quasi ormai un mese, un personaggio come lui non sia riuscito ad avere altri manager che hanno intenzione di seguirlo e quindi a proporlo per serate, o perché no, un domani, un futuro in altri reality. Perché evidentemente manager che sono da anni nel settore hanno capito che forse momentaneamente è un personaggio non interessa, bisogna far passare un po’ quel timore delle produzioni, quel malcontento nei talk, eccetera, e poi chissà in un futuro sicuramente lo rivedremo. Comunque questa la dice molto lunga sulle voci che lo vedevano in un programma o nell’altro. A lui invece va un bel bravo, per essere stato sincero e aver detto che non sta lavorando e che cerca chi lo segua”.

La Bazzani dice il vero, perché lo stesso Lorenzo ha dichiarato: “In realtà sul fronte lavoro sto cercando ovviamente tra i contatti e con Benegas ci sono state dei disguidi, quindi non penso di continuare a collaborare con loro. Ma non resto fermo, sto cercando altre persone, altri agenti, ci sono molte persone ben formate in questo settore. E’ chiaro che essendocene tanti sto cercando una persona che faccia al caso mio, anche più persone, che mi seguano”.