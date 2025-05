Stefania Orlando ha ritrovato l’amore. La showgirl, ex concorrente del Grande Fratello, ha iniziato una frequentazione con Marco Zechini, noto avvocato e consulente finanziario.

“Mi auguro che tra noi possa andare tutto per il meglio - ha dichiarato l'ex gieffina ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona -. Ha saputo rispettare i miei tempi, corteggiandomi con pazienza. Ha sette anni meno di me e direi che ci sta: dopo un primo amore vent’anni più grande e un secondo nove anni più giovane, ora siamo più equilibrati. Non è un personaggio famoso, non è noto al grande pubblico. È noto solo nel mio cuore. Stiamo insieme già da un po’. C’è stata una piccola pausa, poi abbiamo deciso di riprovarci. Si chiama Marco. Cosa mi piace di lui? Certo, all’inizio l’aspetto colpisce, ma è la sua intelligenza, la cultura e l’ironia ad avermi davvero conquistata. Se lavora? Sì, certo, ma per fortuna sono anni che mi mantengo da sola. Sono una donna indipendente e lo dico con fierezza”.

Quello tra Stefania Orlando e Marco Zechini è un ritorno di fiamma, dato che i due hanno avuto un flirt nell’estate 2024.

Stefania Orlando: "Se mi hanno corteggiato perché sono famosa?"

"Se ho mai pensato che qualcuno mi volesse corteggiare perché nota? Guarda ogni tanto ti viene da pensare a questa cosa, però credo che noi siamo poi frutto di quello che siamo tutto insieme. Il nostro involucro, la nostra essenza, la nostra personalità e anche il nostro lavoro. Pensi che come ci si possa avvicinare a una persona che fa il notaio o che fa il benzinaio o qualsiasi altro mestiere, io credo che tu ti avvicini per tutta la totalità della cosa. Non te ne accorgi se una persona sta vicino a te per avere visibilità. Ci vuole del tempo. Ci vuole un po’ di tempo per capire chi hai accanto anche perché all’inizio abbiamo questi ormoni, il love bombing…”.