Lo scorso aprile, Deianira Marzano aveva condiviso una segnalazione di un utente che parlava di una presunta frequentazione, risalente al 2024, tra Zeudi Di Palma e Manuel Bortuzzo. Al riguardo, era stato poi recuperato un vecchio articolo di Fanpage nel quale si parlava del fatto che l’atleta paralimpico si fosse recato in un hotel di Roma insieme ad una ragazza, e che questa fosse proprio l’ex Miss Italia. A confermare i sospetti anche una foto che Manuel aveva pubblicato all’epoca, nella quale si vedeva la figura di una ragazza che sembrava avere proprio le sembianze dell’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello.

Fino ad oggi si trattava esclusivamente di un pettegolezzo mai confermato (ma neanche smentito) dai diretti interessati, ma nelle ultime ore a rompere il silenzio su questa vicenda sono state Lulù, Jessica e Clarissa Selassiè in una room su X. "[...] Praticamente abbiamo conosciuto Zeudi dopo il GF, abbiamo la stessa dentista... Non siamo amiche, prima lo eravamo. Non siamo più amiche per motivi ovvi, perché è palese agli occhi di tutti la porcheria che lei ha fatto, tra l'altro finta, perché va detto, fintissima. A me non fa paura nessun fandom, figuratevi dopo certi insulti che ci hanno fatto sui social”, hanno detto le due sorelle dell’ex di Manuel.

"A me non interessa di parlare di persone che non fanno parte della mia vita”, ha aggiunto Lulù. “Hanno avuto l’onore di conoscerci perché siamo delle persone per bene, persone buone e pure, e non hanno rispettato il valore dell’amicizia, il valore che ha dato Lulù ad un’amicizia in cui credeva, ma finché tu non mi dai modo di non fidarmi di te, io mi fido di te, e poi ti arriva la batosta ancora una volta. Quindi questo è quello che pensiamo, e non parleremo mai più di questo di questo individuo perché non ce ne frega niente”, ha concluso Clarissa.