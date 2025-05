Clamoroso tracollo per The Couple. La quarta puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, andata in onda ieri, domenica 4 maggio, è stata vista da meno di un milione di telespettatori (951.000) con uno share pari al 7,7%.

Di seguito i dati Auditel della serata di domenica 4 maggio 2025 riportati da DavideMaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 4 maggio 2025, su Rai1 Affari Tuoi Speciale ha interessato 5.291.000 spettatori pari al 27.9% di share. Su Canale5 The Couple – Una Vittoria per Due ha conquistato 951.000 spettatori con uno share del 7.7%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 782.000 spettatori (4%) e N.C.I.S. Origins 629.000 spettatori (3.3%). Su Italia 1, Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 1.285.000 spettatori con il 9.9%. Su Rai3, Presadiretta segna 915.000 spettatori pari al 4.9%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 482.000 spettatori (3.5%). Su La7 Colpevole d’innocenza raggiunge 682.000 spettatori e il 3.9%. Su Tv8 la Formula 1 ottiene un netto di 455.000 spettatori con il 3.9% (solo il Gran Premio, dalle 23:30 alle 1:12, a 862.000 e l’113%). Sul Nove Che Tempo Che Fa raduna 1.22.000 spettatori con il 6% nella presentazione, 1.681.000 spettatori con l’8.8% nella prima parte e 803.000 spettatori con il 7.9%.