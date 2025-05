E’ passato oltre un mese dalla conclusione della diciottesima edizione del Grande Fratello, che ha visto Helena Prestes tra le protagoniste assolute. Durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia, la modella brasiliana ha trovato l’amore con Javier Martinez (con il quale la relazione procede a gonfie vele), e ha potuto contare sul sostegno di numerosissimi fan. Al contempo, l’esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini ha portato in dote alla Prestes anche un gran numero di detrattori, in particolare tra le Zelena, il fandom nato in origine per supportare la possibile ship saffica tra Helena e Zeudi Di Palma, che adesso stanno provando a sabotare la loro ex beniamina.

Nelle passate settimane, infatti, alcune persone avrebbero contattato alcuni brand invitandoli ad interrompere il rapporto di collaborazione con Helena, accusando quest’ultima di biofobia per via di alcune dichiarazioni rivolte a Zeudi. Adesso, invece, pare che altri utenti stiano cercando di boicottare il profilo Instagram della modella brasiliana. La Prestes, infatti, sostiene che si siano degli haters che le starebbero comprando dei follower farsi, costringendola così a chiudere l’account e a renderlo privato.

“Non posso credere che ho dovuto mettere account privato… Uffaaaa incredibile a fin di far del male uno ti compra follower pazzesco”, ha scritto Helena su X. I sostenitori della Di Palma, però, negano di aver mai acquistato follower per Helena, sostenendo al contrario che sia lei stessa a comprarsi seguaci nel tentativo di aumentare artificialmente i propri numeri su Instagram.