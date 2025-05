Nel corso dell’ultima puntata di The Couple andata in onda ieri, domenica 4 maggio, c’è stata una doppia eliminazione che ha coinvolto i fratelli Mileto e le sorelle Testa. In nomination, invece, sono finiti Manila Nazzaro e Stefano Oradei, e Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli. Domenica 11 maggio, una di queste coppie dovrà abbandonare definitivamente il gioco, rinunciando alla possibilità di conquistare il montepremi da un milione di euro.

Questa settimana la preferenza del pubblico di The Couple appare piuttosto chiara. Secondo i sondaggi, Spinalbese e Tabanelli resteranno in gioco, mentre la Miss Italia e il marito abbandoneranno il programma. I sostenitori di Antonino avranno davvero la meglio sulle fan della Nazzaro, le cosiddette “Lavapiatters”? Staremo a vedere.

The Couple, il recap delle Nomination

“Jasmine apre le danze e dà un voto ad Antonino e Andrea: “Sono molto forti - si legge sul sito ufficiale di The Couple - Stessa scelta viene fatta da Pierangelo, in Salone. Benedicta segue il ritmo e dona il suo voto a Nazzaro e Stefano Oradei, sua sorella, in maniera palese, nomina Giorgia e Laura.

Seguono proprio la judoka e l’atleta: la prima, in Confessionale, vota Antonino e Andrea, la seconda, in Salone, vota Nazzaro e Stefano. Tocca al ballerino, il suo voto segreto viene assegnato a Laura e Giorgia, Manila, senza sorprese, vota Antonino e Andrea. I due ragazzi concludono le Nomination ed entrambi, sia in forma segreta sia in forma palese scelgono la stessa coppia: la Nazzaro e il marito.

Con 4 voti per squadra, Spinalbese e Tabanelli e Nazzaro e Oradei dovranno sfidarsi al televoto per tentare di continuare la loro strada verso la cassaforte, e quindi al milione”.