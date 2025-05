The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, non se la passa benissimo (fino ad ora gli ascolti bassissimi), e nei giorni scorsi si è a lungo parlato di una possibile chiusura immediata del programma. Tuttavia, una fonte vicina a Mediaset ha rivelato a Fanpage che quest’ultima non è una strada percorribile: “Nei corridoi di Mediaset si chiacchiera degli ascolti di The Couple, che potrebbero portare ad uno stop immediato, ma così non sarà, le coppie resteranno ancora in gara al momento. C’è un dettaglio che obbliga a continuare ancora per un po’. Anche se in forma parziale devono dare una conclusione al percorso. Al centro di tutto c’è il montepremi di un milione di Euro. Da quanto apprendiamo noi di Fan Page il programma andrà avanti per due puntate o tre”.

Nei giorni scorsi sono circolate alcune voci relative ad uno spostamento di The Couple al giovedì sera (per lasciare il lunedì alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi (in partenza mercoledì 7 maggio), ma alla fine Mediaset ha comunicato che il nuovo giorno per la messa in onda sarebbe stata la domenica. C’è anche chi ha assicurato che le dati possibili per la finale sono quelle delle dell’11 o del 18 maggio, a sembra che adesso le coppie in gara ne siano state messe al corrente.

Le coppie scoprono della chiusura anticipata di The Couple

Al termine della puntata andata in onda ieri sera, alcuni concorrenti si sono radunati in cucina, e Pierangelo Greco ha detto: “Ma quindi la prossima è sempre di domenica giusto? Poi ce ne sono altre due? Secondo voi quando faranno la finale?”. Stefano Oradei ha replicato: “Sulla carta potrebbe chiudere una settimana prima. Non si sa ancora”.

A quel punto è intervenuta Manila Nazzaro: “Ce lo diranno loro, secondo me domenica lo sapremo in diretta. Ilary dirà ‘benvenuti alla semifinale’. Comunque a me dispiace che siano usciti i fratelli, ancora non era stato raccontato nulla di loro”. Greco ha aggiunto: “Sarà una settimana bella intensa perché potrebbe essere la penultima o… insomma”.

Cercando di non farsi ascoltare, Laura Maddaloni ha affermato: “Hanno anche detto ‘siamo quasi alla fine’, quindi è in anticipo”, e prima che la regia cambiasse inquadratura, Antonino Spinalbese ha lasciato intendere quando andrà in onda la finale: “Adesso ci sono due settimane al massimo, quattordici giorni, che è la metà del tempo di quello che abbiamo già trascorso qui”.