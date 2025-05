Come riportato dai colleghi di Biccy, Daniela Martani è stata ospite di Pamela Petrarolo nella rubrica L’Angolo di Malala. L’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello ha tirato fuori una busta nera: “Come puoi vedere, tra le mie mani c’è una busta nera. In questa busta c’è il nome e cognome della persona – che è già in collegamento con noi -, che interverrà e tu scoprirai cosa ha da dirti”.

In collegamento c’era Ilaria Galassi, che era furiosa con la Martani per ciò che ha detto su Selvaggia Lucarelli (ha accusato la giornalista di averla fatta fuori dalla tv): “Perché non ti fai un’autoanalisi del perché tu non lavori più in televisione, invece di addossare le colpe a Selvaggia Lucarelli? Lei è una giornalista e ha tutto il diritto di scrivere quello che vuole. Cara Daniela questo dimostra quanto tu sia ridicola, finta, falsa, ipocrita e incoerente. Pensa quando la sera vai a dormire con tutta questa roba qui quanto stai bene”.

Non è di certo la prima volta che Ilaria Galassi si scaglia contro Daniela Martani. Già nel 2021, infatti, l’ex volto di Non è la Rai l’ha attaccata a Pomeriggio 5 dandole dell’incoerente dopo essersi fatta i vaccini per partecipare a L’Isola dei Famosi: “Lei è contraddittoria. Fa queste cose, dice cose contro i vaccini e poi se li fa per andare a L’Isola dei Famosi. Prende in giro sé stessa e prende in giro noi. Mi irrita vederla lì perché rompe le scatole. Ora comincia a dire agli altri che non devono mangiare il pesce, il polipo. Lì c’è fame e lei deve stare attenta. Dai è falsa, va contro i vaccini e poi se li fa, poi rompe le scatole a chi pesca”.