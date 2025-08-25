Tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, anche se entrata in corsa, c’è stata Chiara Cainelli, che tra le mura della Casa più spiata d’Italia ha trovato l’amore con Alfonso D’Apice.

Ospite della trasmissione radiofonica "Non succederà più" condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio, Chiara ha raccontato il suo percorso all’interno del reality e la vita una volta spente le telecamere.

Il ritorno alla normalità dopo il GF

“Non sono rimasta nella casa tantissimo tempo, essendo entrata dopo. Questo mi ha aiutata un po’ nel tornare alla quotidianità, anche se è stato comunque difficile. Anche solo fare la spesa, riprendere i piccoli gesti...”. Chiara ha spiegato che l’aiuto di Alfonso, già uscito dalla casa, è stato fondamentale: “Mi ha aiutato tantissimo a riprendere le abitudini”.

Dentro la Casa, tutto è più semplice: “Non devi arrangiarti, se hai bisogno di qualcosa te lo portano. La vita reale è tutta un’altra cosa”.

La nascita dell’amore con Alfonso D’Apice

Chiara ha raccontato anche com’è nato il sentimento per Alfonso: “All’inizio eravamo solo amici. Lui usciva da una storia importante con la sua ex, Federica Petagna, che era dentro la casa, quindi non lo consideravo come un possibile fidanzato”.

La loro storia è sbocciata nel tempo: “Ci siamo conosciuti nel profondo, prima da amici. Poi è nato quel feeling, un fattore X che mi ha fatto desiderare di conoscerlo meglio”.

La relazione fuori dalla Casa

Una volta fuori dal reality, Chiara e Alfonso hanno dovuto chiarire alcune dinamiche: “Non avevo dubbi che ci saremmo ritrovati. Lui è venuto a Trento, io a Napoli a conoscere la sua mamma. Tutto è andato in modo naturale”.

Oggi vivono la loro relazione tra le due città: “D’estate siamo a Napoli, d’inverno a Trento. È come una convivenza anche se non ufficializzata”.

La gelosia? Non pervenuta

Chiara ha anche affrontato il tema della presunta gelosia di Alfonso, già emersa in passato nella sua relazione con Federica Petagna: “Con me non è geloso. C’è complicità, trasparenza, lo rendo partecipe di tutto. Non ho mai nascosto nulla, quindi non ci sono motivi per esserlo”.

L’ex gieffina ha anche lanciato una frecciatina alla Petagna: “Non so se Federica gli avesse nascosto qualcosa, ma con me è tutto limpido. Esco con le amiche, vado al sushi, faccio vacanze da sola… e non c’è mai stato un problema”.