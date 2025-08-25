Dopo anni di tira e molla, flirt svelati e ritorni clamorosi, oggi il rapporto tra Stefano De Martino e Belén Rodriguez sembra aver trovato un nuovo equilibrio. Ma è davvero la fine della loro storia d’amore? Oppure sotto la cenere cova ancora una fiamma mai del tutto spenta?

La rottura definitiva?

Nel dicembre 2024, durante un’intervista a Vanity Fair, Stefano De Martino ha chiarito in modo netto la situazione: “Non succederà più. Abbiamo depositato i documenti del divorzio”.

L’ex ballerino e oggi conduttore di Affari Tuoi ha voluto precisare che il rapporto con Belén è oggi basato solo ed esclusivamente sul bene del figlio Santiago: “Le cose vanno bene adesso tra noi. Ho deposto le armi, non mi interessano le guerre in cui perdiamo tutti”.

Il punto di vista di Belén

Nel giugno 2025, Belén Rodriguez è apparsa in un video con la fede nuziale al dito, scatenando subito rumors su un possibile riavvicinamento. Ma la risposta è arrivata diretta e pungente: “Sono sposata con me stessa. È un matrimonio con me stessa”.

La showgirl argentina ha confessato di essere single per la prima volta dopo vent’anni, un momento che sta vivendo come una fase di crescita e introspezione.

Rumors e incontri misteriosi

Nonostante le smentite ufficiali, le voci di un riavvicinamento non si fermano. Il settimanale Oggi ha parlato nei mesi scorsi di “incontri segreti” tra i due e di una passione mai del tutto spenta. Secondo le fonti, Belén non avrebbe mai realmente superato la separazione da Stefano e, in alcuni momenti, si troverebbe ancora in una spirale di amore e rancore.

A confermare questa teoria ci ha pensato anche Gabriele Parpiglia, che a giugno ha dichiarato: “Belén sarebbe presa in una spirale di amore e odio verso l’ex marito”.

L'intervento di Alessandro Rosica

A gettare ulteriore benzina sul fuoco è stato Alessandro Rosica, esperto di gossip, che su Instagram ha rivelato: “Posso assicurarvi che Stefano continua a cercare Belén. Questo è uno scoop clamoroso e vero, ci metto la faccia”.

Secondo lui, De Martino non è mai stato del tutto indifferente alla sua ex, anche se affermare che Belén sia ancora innamorata sarebbe, a suo dire, “un parolone”.

Un nuovo amore per Stefano?

In mezzo a tutto questo, si è parlato anche di una possibile nuova fidanzata per Stefano, la modella Caroline Tronelli, finita al centro dell’attenzione dopo la diffusione online di alcuni video rubati. Tuttavia, Rosica ha smentito le voci su una sua presunta gravidanza, parlando di “fake news”.

Conclusione: amore finito o solo messo in pausa?

Ad oggi, Stefano De Martino e Belén Rodriguez si dichiarano ufficialmente single, e ogni riavvicinamento sembra essere legato esclusivamente al loro ruolo di genitori. Ma i fan più romantici non smettono di sperare.

Il tempo dirà se si tratta davvero di un capitolo chiuso, o se tra i due c’è ancora spazio per scrivere un altro inaspettato finale.