Fuori dalle mura della Casa del Grande Fratello, l’amicizia tra Pamela Petrarolo e Jessica Morlacchi è naufragata in men che non si dica. In un episodio speciale della sua rubrica L’Angolo Malala, l’ex ragazza di Non è la Rai ha rivelato che la cantante voleva denunciarla per un video pubblicato su Instagram (ne abbiamo parlato QUI). Per questa ragione, quindi ieri sera la vincitrice dell’ultima edizione del GF ha raccontato la sua versione dei fatti nel corso di una diretta social.

La replica social di Jessica Morlacchi

“Mi hanno appena mandato il video e ho sentito tutto quello che è stato detto da questa persona. Adesso vi racconto io la cosa in pochi minuti, se poi Pamela vuole entrare in diretta basta che mi manda la richiesta. Mi hanno chiesto di fare questa intervista, l’ha fatto una persona che credevo fosse una mia cara amica, io le ho voluto molto bene, nonostante molti mi dicessero di stare attenta. Ho accettato nonostante non sapessi cosa fosse il suo programma, so che è gestito da una persona che ho conosciuto e che ho capito che è una persona particolare e ho interrotto subito i rapporti quando ho capito come si muoveva. Io in quel periodo ho sentito Pamela, lei mi aveva confessato di essere impaurita, perché aveva ricevuto delle minacce da parte di un fanclub, cose gravi rivolte a lei e i suoi cari. Io quindi l’ho chiamata dicendo di smetterla di fare quelle cose su Instagram, perché certi fan sono imprevedibili. Le avevo consigliato di smetterla di parlare di certe persone, perché si stava creando troppo chiacchiericcio”.

L’accusa di montaggio e manipolazione

Nel corso della diretta, Jessica ha accusato Pamela (o un suo collaboratore) di aver manomesso la sua intervista, per far credere che avesse parlato in termini poco lusinghieri di Zeudi Di Palma: “Adesso vi dico io quello che è successo e lo faccio per il rispetto che ho per i miei amici che mi seguono sui social, che da giorni mi chiedono di spiegare cosa è accaduto. Visto che hanno fatto il mio nome, io vi devo raccontare come sono andate le cose. Lei mi ha chiesto di fare l’intervista, l’abbiamo fatta, eravamo in viva voce, abbiamo registrato tutto. Mi ha fatto delle domande, non c’era purtroppo una domanda piccante, perché il suo programma vuole fare hype, lei mi ha detto ‘mannaggia, non c’è una domanda che lascia il segno e che dà un po’ di curiosità, mettiamo una cosina piccante, ti va di parlare di…’ e mi ha fatto il nome di una ragazza bionda. Io le ho detto che non andava di parlare di questa ragazza, ma ho anche detto che se voleva potevo darle un’esclusiva sul fatto che io e Luca Calvani non ci eravamo più sentiti dopo la fine del Grande Fratello. Purtroppo Pamela è gestita da un suo collaboratore che ama creare queste cose di basso livello ed è stata fatta una cosa brutta. In quel periodo si parlava molto di Zeudi e loro cosa hanno fatto? Hanno preso una mia risposta che ho dato a una domanda innocua e l’hanno attaccata come se io stessi parlando di Zeudi, volendo farmi litigare con Zeudi. Io ho visto questo trailer, sono impazzita e ho chiamato immediatamente Rosario e ho detto ‘hanno montato il video per farmi litigare con Zeudi’”.