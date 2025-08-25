Jessica Morlacchi e Pamela Petrarolo, diventate amiche nella casa del Grande Fratello, sembravano pronte a mantenere un legame speciale anche dopo la fine del reality di Canale 5. Tuttavia, la realtà fuori dalla casa è stata ben diversa.

Jessica Morlacchi: la delusione non detta

Durante una recente diretta social, Jessica Morlacchi, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha espresso tutta la sua delusione nei confronti di un’altra ex concorrente: “Se c’è qualcuno che mi ha deluso? Devo essere sincera, sì, molto, ma tanto, ragazzi, tanto... però non ne parlo assolutamente perché non voglio che se ne parli troppo”.

Nonostante non abbia mai fatto nomi, molti fan hanno subito pensato a Pamela Petrarolo, dato che le due non sono più state viste insieme durante l’estate.

Pamela Petrarolo: la minaccia di denuncia

Lo scorso luglio, Pamela Petrarolo aveva lanciato un messaggio criptico su Instagram: “In queste settimane ho pubblicato la mia rubrica ed è successo di tutto. Pensate che ho anche rischiato una denuncia, ma su questa cosa stenderei un velo pietoso”.

Anche in questo caso, nessun nome era stato fatto, ma il sospetto era già forte.

La verità di Pamela sull’episodio della denuncia

Durante una puntata speciale della sua rubrica L’Angolo Malala, Pamela Petrarolo ha svelato cosa è realmente accaduto: “Molti di voi mi hanno passato la diretta fatta da Jessica Morlacchi, dove dice di essere molto delusa da un’ex geffina. Molti mi hanno detto che si riferisse a me. Lei il nome non lo fa, ma lo lascia intendere, quindi non si capisce proprio a chi si riferisca. E invece io lo faccio, sì, sì, io lo faccio e ora dico tutto. Adesso vi racconto un aneddoto. In uno degli episodi dell’Angolo Malala ho intervistato Jessica Morlacchi. Abbiamo mandato per intero la puntata che avevamo registrato con lei, proprio in virtù della nostra amicizia, per farla stare tranquilla e farle vedere quello che avevamo fatto.

Ovviamente, nel frattempo, abbiamo anche pubblicato il trailer. Cosa succede? La mattina dopo ricevo una telefonata, mentre ero alla recita di mia figlia. Era un collaboratore di Jessica, che mi dice ‘Pamela devi immediatamente togliere questo trailer, Jessica è nera, non so più come fermarla, ti sta andando a denunciare, ti sta andando a querelare’. Io, incredula, giustamente rimango un attimo basita, dico, ‘ma come mi viene a denunciare’. Ma il trailer è semplicemente quello che lei ha detto, non è che uno può cambiare le parole. Quindi noi ci siamo sbrigati, ovviamente impaurita dalla possibilità di essere denunciata, ho tolto questo trailer. Però ripensandoci, proprio in virtù di questa amicizia – lei addirittura disse che non aveva mai avuto un’amica come me – si può denunciare un’amica per un trailer?”.