L’estate turca si conclude con un vero e proprio colpo di scena: Hande Erçel, amatissima attrice delle dizi e indimenticata protagonista di Love is in the Air, si è lasciata con il compagno Hakan Sabancı dopo quasi tre anni d’amore.

Sui rispettivi profili social sono scomparse tutte le foto che li ritraevano insieme. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessun post chiarificatore: solo silenzio da parte dei diretti interessati. Intanto, i media turchi si scatenano nel cercare le cause della rottura.

Una favola durata tre anni

La loro relazione era cominciata in sordina, ma ben presto Hande e Hakan erano diventati una delle coppie più seguite e fotografate della Turchia. Lei, star di successo della televisione, ha conquistato anche il pubblico italiano grazie a Love is in the Air, dove recitava accanto all’allora compagno Kerem Bürsin. Lui, appartenente alla potente famiglia Sabancı, rappresenta uno dei nomi più influenti nel panorama economico del Paese.

Durante l’ultima estate, i due avevano trascorso una romantica vacanza a Capri, alimentando le voci su un possibile passo in avanti nella relazione. E invece, a sorpresa, è arrivata la fine.

Una rottura piena di interrogativi

Le cause della separazione non sono ancora note. Tuttavia, i beninformati parlano da tempo di tensioni tra Hande e la famiglia di Hakan, che – secondo indiscrezioni – non avrebbe mai visto di buon occhio la relazione. C’è chi sostiene che a pesare siano state anche le scene d’amore che l’attrice interpreta sul set, motivo di imbarazzo per i Sabancı.

A complicare il quadro, è comparso un post enigmatico su Instagram pubblicato da Arzu Sabancı, madre di Hakan: “L’ignoranza è come il sonno. La tua prima reazione alla persona che ti sveglia è la rabbia"l Un messaggio che ha fatto subito pensare a un coinvolgimento diretto della famiglia nella decisione del rampollo di chiudere la storia.

Hande Erçel volta pagina con una nuova serie

Nonostante la delusione, Hande Erçel sembra pronta a lasciarsi tutto alle spalle e a concentrarsi sulla carriera. Continua infatti il suo sodalizio artistico con Barış Arduç: dopo il film Chasing the Wind su Netflix e la serie Aşkı Hatırla (Reminder) su Disney+, i due stanno girando una delle dizi più attese della prossima stagione: Așk ve Gözyașı (Amore e lacrime).