Fermi tutti! Il viaggio nei sentimenti non è ancora finito. Dopo il successo clamoroso dell’ultima edizione, Temptation Island torna con un nuovo speciale in prima serata, intitolato “Temptation Island e poi…”.

Una voce di corridoio diventata notizia ufficiale: lo speciale andrà in onda nella terza settimana di settembre, tra il 16 e il 20, e sarà registrato tra il 7 e il 9 settembre negli studi di Uomini e Donne. A lanciare l’indiscrezione erano stati Lorenzo Pugnaloni, Dagospia e Fanpage.it, ma ora arriva la conferma: il reality delle tentazioni ci regalerà un nuovo appuntamento extra, ricco di sorprese, colpi di scena e confronti infuocati.

Un format ispirato alla versione spagnola

Secondo quanto riportato da Dagospia, lo speciale si ispirerà al format spagnolo "El Debate de las Tentaciones", una sorta di talk-show in studio con tutti i protagonisti del programma. L’impostazione sarà quella di un dibattito in studio, che analizzerà gli sviluppi post-falò, rivelando cosa è successo dopo la fatidica puntata "un mese dopo".

A confermare l’atmosfera “da confronto diretto” è anche il sito BlogTvItaliana.it, secondo cui lo studio scelto per le registrazioni sarà proprio quello di Uomini e Donne, garantendo così un setting familiare ma carico di tensione.

Le coppie protagoniste: amori al bivio

Lo speciale sarà un’occasione imperdibile per scoprire chi è rimasto insieme, chi ha detto addio per sempre, e chi invece potrebbe aver cambiato idea. Tra i nomi più attesi:

Rosario e Lucia – la loro storia ha fatto discutere fin dal primo giorno. Saranno riusciti a superare le difficoltà o si sono lasciati definitivamente?

– la loro storia ha fatto discutere fin dal primo giorno. Saranno riusciti a superare le difficoltà o si sono lasciati definitivamente? Valerio e Ary – tra alti e bassi, litigi e chiarimenti, la loro relazione è sopravvissuta o è naufragata?

– tra alti e bassi, litigi e chiarimenti, la loro relazione è sopravvissuta o è naufragata? Simone e Sonia – una delle coppie più controverse dell’edizione: sono ancora insieme o ognuno ha preso la sua strada?

Quando andrà in onda?

La messa in onda è prevista nella settimana successiva alle registrazioni, approfittando dello spazio prima del ritorno in tv di Uomini e Donne. Una scelta strategica per capitalizzare l’attenzione ancora altissima del pubblico.