Nei giorni scorsi, Davide Maggio ha anticipato il primo tronista della nuova edizione di Uomini e Donne. Si tratta di Flavio Ubirti, tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island.

“Da Temptation Island al trono di Uomini e Donne. ‘Promozione’ per Flavio Ubirti, il tentatore più richiesto nell’ultima edizione del reality estivo di Canale 5. Possiamo confermarvi che il 24enne toscano è uno dei nuovi tronisti del dating show condotto da Maria De Filippi, in onda da settembre”.

Ma Flavio Ubirti non sarà l’unico volto dell’ultima edizione di Temptation Island a partecipare al dating show di Maria De Filippi. Stando a quanto rivelato dal settimanale Di Più Tv, anche Sarah Esposito, siederà sul trono. La giovane romana ha partecipato al programma condotto da Filippo Bisciglia insieme all’allora fidanzato Valerio Ciaffaroni. È stata proprio Sarah a rivelare alcune delle crepe presenti nel loro rapporto, raccontando di essersi sentita spesso trascurata da Valerio. Ha anche ammesso di aver incontrato altri ragazzi per un semplice caffè, senza informare il suo fidanzato. Un gesto che, seppur piccolo, ha segnato un punto di rottura per la coppia.

Dopo aver assistito ai video del comportamento della sua fidanzata, Valerio ha deciso di reagire, avvicinandosi alla single Ary Mercuri. Tra i due è nata subito una forte intesa, culminata in un bacio. Questo gesto ha spinto Valerio a chiedere un falò di confronto anticipato.

Durante il falò, nonostante la commozione da entrambe le parti, Valerio ha preso una decisione netta: lasciare il programma da solo, dichiarando di non essere più innamorato di Sarah. La frequentazione tra Ciaffaroni e l’ex tentatrice Ary prosegue tutt’ora

Adesso, Sarah ha la possibilità di voltare definitivamente pagina e di ritrovare l’amore a Uomini e Donne.