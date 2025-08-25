Beccati insieme durante una cena, la notizia ha cominciato a circolare rapidamente tra i fan di Temptation Island. Ma cosa c’è davvero tra Rosario Guglielmi e Siria Schifi, l’ex tentatrice e nota per la sua relazione passata con Nicolò Zaniolo? Lei stessa ha deciso di rompere il silenzio e di parlare del loro rapporto.

Un legame che fa discutere

Un nuovo legame sta attirando l’attenzione degli appassionati di reality. Stiamo parlando di quello tra Rosario Guglielmi, uno dei volti più chiacchierati dell’ultima edizione di Temptation Island, e Siria Schifi, che ha conquistato il pubblico come tentatrice nel programma di Canale 5.

Le prime indiscrezioni sono arrivate grazie a Lorenzo Pugnaloni, che ha segnalato alcuni video in cui i due appaiono molto complici e sono stati avvistati insieme in più occasioni, facendo esplodere il gossip.

La conferma di Siria

Intervistata da Pugnaloni, Siria Schifi ha scelto di raccontare cosa sta succedendo tra lei e Rosario: “Rosario è una persona eccezionale, raro, buono d’animo… per ora voglio preservare il più possibile il mio rapporto con lui!”.

Ha inoltre aggiungo: “Viviamo in un mondo dove i sentimenti, le emozioni, le accortezze non sono più di moda, ma per me sono determinanti! Sono fortunata”.

Le sue parole lasciano poco spazio a dubbi: il loro rapporto va ben oltre una semplice conoscenza.

Un incontro speciale a Roma

Secondo fonti vicine all’ambiente televisivo, i due si sarebbero conosciuti il 27 giugno a Roma durante una serata tra amici, che includeva anche altri ex protagonisti di Temptation Island. Non è chiaro se quella sera sia nata la scintilla, ma ciò che è certo è che oggi Siria e Rosario sembrano sempre più affiatati.

Cosa riserva il futuro?

Al momento, la coppia preferisce mantenere un basso profilo e godersi il loro rapporto lontano dai riflettori. Ma il gossip non si placa: una nuova coppia sta davvero per nascere dopo Temptation Island?

Non resta che aspettare ulteriori conferme ufficiali e seguire gli sviluppi di questa intrigante storia d’amore.