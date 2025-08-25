Una delle coppie più chiacchierate dell’ultima edizione di Temptation Island è sicuramente quella formata da Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito. I due hanno deciso di partecipare al programma per mettere alla prova la loro relazione, ormai segnata da diverse incomprensioni e mancanze.

Le confessioni di Sarah e il tradimento emotivo

È stata proprio Sarah a rivelare alcune delle crepe presenti nel loro rapporto, raccontando di essersi sentita spesso trascurata da Valerio. Ha anche ammesso di aver incontrato altri ragazzi per un semplice caffè, senza informare il suo fidanzato. Un gesto che, seppur piccolo, ha segnato un punto di rottura per la coppia.

Valerio si avvicina ad Ary Mercuri

Dopo aver assistito ai video del comportamento della sua fidanzata, Valerio ha deciso di reagire, avvicinandosi alla single Ary Mercuri. Tra i due è nata subito una forte intesa, culminata in un bacio. Questo gesto ha spinto Valerio a chiedere un falò di confronto anticipato.

Durante il falò, nonostante la commozione da entrambe le parti, Valerio ha preso una decisione netta: lasciare il programma da solo, dichiarando di non essere più innamorato di Sarah.

Valerio e Ary: una nuova conoscenza… con ombre

A distanza di un mese dalla fine del programma, Valerio e Ary, intervistati da Filippo Bisciglia, hanno confermato di voler continuare a conoscersi fuori dal programma. Tuttavia, nel frattempo sono emerse diverse segnalazioni che raccontano di un Valerio molto vicino ad altre ragazze.

In particolare, durante un soggiorno in Puglia, Valerio sarebbe stato visto baciarsi con una ragazza che non è Ary. Nonostante queste voci, la frequentazione tra Valerio e Ary sembrerebbe procedere senza apparenti intoppi: i due sono stati avvistati di recente insieme in Sardegna, e la scorsa sera sono stati ripresi dalle telecamere di DAZN mentre assistevano alla partita Lazio – Como.

Nuove segnalazioni su Valerio: baci e atteggiamenti esibizionisti

Le voci però non si fermano. Il noto esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha riportato un messaggio anonimo ricevuto da un follower: “Ciao Lollo, ieri ero al Nice, una discoteca a Roma. Avevo Valerio di Temptation di fianco a me al tavolo. Una ragazza gli si è avvicinata, forse si conoscevano già, e si sono baciati a fine serata. Però lui non la calcolava molto… infatti a un certo punto ha preso una ragazza a caso e l’ha baciata davanti a tutti. Molto esibizionista, devo dire…”.