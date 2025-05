Rispondendo alle domande dei suoi followe, Natalia Paragoni, compagna di Andrea Zelletta, ha confessato di aver attraversato un periodo decisamente complicato.

Ad un fan, desideroso di sapere come stava, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato di aver passato un mese duro, dal quale si sta riprendendo: “Come sto? Grazie per questa domanda, è sempre bello. Allora, sto bene. Ho passato un periodo un po’ complicato della mia vita, però tutto bene. Diciamo che questo mesetto è stato tosto però ora posso dire che sto bene. Non del tutto, però sto bene, ecco. La risposta è questa”.

Dopo le sue parole, sono arrivate diverse domande per sapere cosa avesse avuto. Natalia, che è apparsa con gli occhi lucidi, ha ammesso di non sapere se un giorno riuscirà a parlarne: “Non so quando ne parlerò, non so quando me la sentirò di parlarvene. Può darsi che non vorrò parlarne. Non lo so. Per ora preferisco così”.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta stanno insieme dal 2019. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne, e due anni fa è nata la loro primogenita, Ginevra. Nelle scorse ore, Amedeo Venza ha rivelato che è un “momento triste per una coppia molto amata. Avrebbero dovuto annunciare una bellissima notizia, ma purtroppo qualche settimana fa avrebbero perso il piccolo che lei portava in grembo”. In molti ritengono che la coppia in questione sia proprio quella formata da Natalia e Andrea, anche se al momento i due non si sono mai esposti al riguardo.