Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio, la verità sulla presunta crisi: “L'amore c'è ancora”

Nel settembre 2025 il settimanale Chi aveva svelato la nascita dell’amore tra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio, pubblicando le foto delle loro vacanze romantiche nelle acque di Pantelleria. Lo stesso magazine, appena un mese fa, aveva poi parlato di una presunta crisi culminata nella rottura definitiva.

Nelle ultime settimane, però, i due sono apparsi in diversi programmi Rai nel ruolo di opinionisti senza mai commentare apertamente il gossip sulla loro relazione. Adesso, a sorpresa, arriva una clamorosa smentita firmata da Roberto Alessi.

Roberto Alessi: “La storia tra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio continua”

Nella rubrica Il borsino delle celebrità pubblicata sul settimanale Gente, il giornalista ed ex direttore di Novella 2000 ha negato la fine della relazione tra il conduttore di Cortesie per gli ospiti e il campione di nuoto.

Secondo Alessi, la coppia starebbe ancora insieme nonostante alcune difficoltà vissute negli ultimi mesi: “Vanno avanti tra alti e bassi, ma l’amore c’è”.

Parole che smentiscono le indiscrezioni circolate online e rilanciate dal web nelle ultime settimane.

Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio: amore tra alti e bassi

Secondo quanto riportato da Roberto Alessi, la relazione tra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio starebbe attraversando un periodo complicato, fatto di discussioni e momenti di tensione, ma senza una vera separazione.

Il giornalista ha spiegato: “Il web aveva decretato la fine del loro legame, in verità la storia continua, ma la strada è in salita. Parlo di Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio, l’ex campione della nazionale di nuoto italiana”.

E ancora: “Stanno insieme da più di un anno, ma per qualcuno la relazione era già giunta al capolinea. Nulla di più falso: la loro unione va avanti, con difficoltà, con qualche sofferenza, con qualche litigata di troppo, ma va avanti”.

La frecciata finale di Roberto Alessi

Nel finale del suo intervento, Roberto Alessi ha anche lasciato spazio a una battuta ironica sul nuotatore: “L’amore c’è, ma con alti e bassi nel rapporto. Forse l’aitante sportivo non ha mai abbandonato la passione per lo stile… libero. Incrociamo le dita per tutti e due”.